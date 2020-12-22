Karı gören Uludağ'a koştu
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Karı gören Uludağ'a koştu

22.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:25
Karı gören Uludağ'a koştu

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da karı gören zirveye koştu.

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da karı gören zirveye koştu.

Uludağ'a beklenen kar yağmaya başladı. Yağan kar yağışıyla birlikte pistler de kar tutmaya başladı. Uludağ'a kar yağdığını gören yerli ve yabancı turistler soluğu Uludağ'da aldı. Pistlerde kayak yapacak kadar yeterli kar bulunmazken önümüzdeki günlerde beklenen karın yağmasıyla birlikte ziyaretçiler pistlerde kayak yapabilecek. Uludağ'a gelenler karda yürüyerek dolaşmayı ve kar topu oynamayı tercih etti.

Uludağ'a Hollanda'dan geldiğini ifade eden Selami Gülseven, "Uludağ'a ilk defa geliyorum. Ay sonuna kadar buradayım. Buraya ben ve ailemle birlikte geldim. Burayı çok beğendik. Önümüzdeki günlerde beklenen karın yağmasıyla birlikte kayak da yapabileceğiz inşallah" dedi. - BURSA

Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu
Karı gören Uludağ'a koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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