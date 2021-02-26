Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar

26.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:32
Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bir müzik grubu, karda kızak üzerinde şarkılar söyleyip, klip çekiyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bir müzik grubu, karda kızak üzerinde şarkılar söyleyip, klip çekiyor. Pandemi döneminde vatandaşları eğlendirmek istediklerini söyleyen grup üyeleri, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Şavşat'ta 3 kişilik Trio Maskulavi müzik grubu, kızak üzerinde söyledikleri türkülerle dikkat çekiyor. Solist Barış Evbaşı sesiyle, Adem Temiz akordeonuyla ve Barış Aydın da gitarıyla birbirinden güzel şarkılara imza atıyor. İlçenin keşfedilmemiş noktalarında şarkılar söyleyen grup, karla kaplı yaylara çıkarak kızakla kayarak türküler söylemeye karar verdi. Kaçkar Dağı'nın eteklerine çıkan grup üyeleri, kızaklarını halat yardımıyla arabaya bağlıyor. Arabanın hareket etmesiyle kayan grup üyeleri hem doğayı gösteriyor hem de şarkı söylüyor. Pandemi döneminde vatandaşları eğlendirmek istediklerini söyleyen grup üyeleri, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

'HEM EĞLENİYORUZ HEM DE EĞLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Grubun gitaristi Barış Aydın, "Pandemi döneminde biraz daha eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de vatandaşları eğlendirmeye çalışıyoruz. 4 sene bir grup kurmuştuk ancak grubumuz çeşitli nedenlerle dağıldı. Daha sonra Barış Evbaşı ve Adem Temiz ile birlikte Trio Maskulavi grubunu kurduk. Yeni projelerimiz var, yakında 'Şavşat için söyle' isimli bir klip çekeceğiz. Artvin'i ve ilçelerini tanıtmaya da çalışıyoruz" dedi.'KAYARKEN MÜZİK YAPMAYA KARAR VERDİK'

10 senedir müziğin içinde olduğunu ifade eden solist Barış Evbaşı ise, "Gezmeyi çok seviyoruz ve Artvin de doğasıyla harika bir yer. Yine bir gezi gününde yanımızda kızağımız vardı, kayarken müzik yapmaya karar verdik" diye konuştu.


Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar
Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar
Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar
Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar
Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar
Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Müge Anlı Serdar Ortaç Türkan Şoray
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 08:32:55. #1.15#
title