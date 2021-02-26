Karda kızakla kayıp şarkı söylüyorlar

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bir müzik grubu, karda kızak üzerinde şarkılar söyleyip, klip çekiyor. Pandemi döneminde vatandaşları eğlendirmek istediklerini söyleyen grup üyeleri, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Şavşat'ta 3 kişilik Trio Maskulavi müzik grubu, kızak üzerinde söyledikleri türkülerle dikkat çekiyor. Solist Barış Evbaşı sesiyle, Adem Temiz akordeonuyla ve Barış Aydın da gitarıyla birbirinden güzel şarkılara imza atıyor. İlçenin keşfedilmemiş noktalarında şarkılar söyleyen grup, karla kaplı yaylara çıkarak kızakla kayarak türküler söylemeye karar verdi. Kaçkar Dağı'nın eteklerine çıkan grup üyeleri, kızaklarını halat yardımıyla arabaya bağlıyor. Arabanın hareket etmesiyle kayan grup üyeleri hem doğayı gösteriyor hem de şarkı söylüyor. Pandemi döneminde vatandaşları eğlendirmek istediklerini söyleyen grup üyeleri, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

'HEM EĞLENİYORUZ HEM DE EĞLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Grubun gitaristi Barış Aydın, "Pandemi döneminde biraz daha eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de vatandaşları eğlendirmeye çalışıyoruz. 4 sene bir grup kurmuştuk ancak grubumuz çeşitli nedenlerle dağıldı. Daha sonra Barış Evbaşı ve Adem Temiz ile birlikte Trio Maskulavi grubunu kurduk. Yeni projelerimiz var, yakında 'Şavşat için söyle' isimli bir klip çekeceğiz. Artvin 'i ve ilçelerini tanıtmaya da çalışıyoruz" dedi.'KAYARKEN MÜZİK YAPMAYA KARAR VERDİK'

10 senedir müziğin içinde olduğunu ifade eden solist Barış Evbaşı ise, "Gezmeyi çok seviyoruz ve Artvin de doğasıyla harika bir yer. Yine bir gezi gününde yanımızda kızağımız vardı, kayarken müzik yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN