Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM-Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatılarak ulaşıma sağ taşımadan kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir il sınırı-Muradiye-Manisa yolunun 9-10. kilometrelerinde yaya üst geçidi onarımı ve tabliye montajı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 15-17. kilometrelerinde Balıkesir batı kavşağı üst geçit köprüsü çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.