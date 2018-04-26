Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM-Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatılarak ulaşıma sağ taşımadan kontrollü izin veriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İzmir il sınırı-Muradiye-Manisa yolunun 9-10. kilometrelerinde yaya üst geçidi onarımı ve tabliye montajı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Balıkesir-İvrindi yolunun 15-17. kilometrelerinde Balıkesir batı kavşağı üst geçit köprüsü çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.