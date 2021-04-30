Karapınar'da "tam kapanma"da sıkı denetim

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.