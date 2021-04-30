Karapınar'da "tam kapanma"da sıkı denetim
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Karapınar'da "tam kapanma"da sıkı denetim

Karapınar'da 'tam kapanma'da sıkı denetim
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Dün geceden beri denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

İlçenin 5 ayrı noktasında denetimlerde bulunan ekipler, kontrol noktalarında yayaları da denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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