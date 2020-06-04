Karantina altındaki babaanneye terhis olan torun ziyareti, ağlattı Karantina altındaki babaanneye terhis olan torun ziyareti, ağlattı Karantinada alanındaki babaanne askerden gelen torununa sarılamadı Torun ile babaannenin polis bariyerleri ardında terhis sonrası kavuşma anı Hakkari'de görev yaptığı birlikten terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz,...

Karantina altındaki babaanneye terhis olan torun ziyareti, ağlattı

Karantinada alanındaki babaanne askerden gelen torununa sarılamadı

Torun ile babaannenin polis bariyerleri ardında terhis sonrası kavuşma anı

ANTALYA - Hakkari'de görev yaptığı birlikten terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, Antalya'da yaşayan babaanesine sürpriz yaptı. Karantinadaki mahallede oturan babaanne ile torun polis bariyerleri ardında duygu dolu anlar yaşadı. Torununa sarılamayan babaannenin gözyaşları sel oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gündür karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini bitiren torununu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı birliğinden terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz babaannesinin habersizce babaannesinin karşısına çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babanne sevinç narası atarak, "Gittiğinden beri ağlıyorum, yavrum kuzum" diyerek, torununa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çevrede bulunan komşuları da bu sevince ortak oldu ve "En büyük asker, bizim asker" diye tezahüratlarda bulundular.

Kaynak: İHA