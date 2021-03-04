Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
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Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

04.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:20

Karaman'da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.

Karaman'da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İsmet Paşa Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, kontrollü normalleşme sürecini anlattı.

Esnafları ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Işık, alınan önlemler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde Karaman'ın kırmızı renkten turuncu renge döndüğünü hatırlattı.

Işık, gazetecilere açıklamasında, Türkiye genelinde turuncu, sarı ve mavilerde özellikle kafeterya ve lokanta gibi işletmelerin açıldığını bildirdi.

İl genelinde bin personelle denetim yaptıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Açılan yerlerin geneldeki şartları çalışıp çalışmadığını denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından il genelinde bir denetim başlatıldı. Ben de daire müdürleri arkadaşlarım ile bu işletmeleri geziyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri kendilerine iletiyoruz. İnşallah daha iyiye gitmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz mavidir."

Vali Işık daha sonra semt pazarını denetledi.

Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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