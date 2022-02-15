Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu

AA, Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu

Karaman'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

KARAMAN (AA) - Karaman'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi'nde, elektrik trafosu yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Sanayide oto tamircisi olduğu öğrenilen Musa Karaçadır'ın (25) cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title