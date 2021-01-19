Karaman'da 2020 yılı yatırımlarının değerlendirildiği Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Karaman'da 2020 yılı yatırımlarının değerlendirildiği Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

19.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:16
Karaman'da 2020 yılı yatırımlarının değerlendirildiği Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Karaman genelinde yürütülen kamu yatırımlarının koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla toplanan 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman genelinde yürütülen kamu yatırımlarının koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla toplanan 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Işık, Karaman'daki 2020 yılı kamu yatırımlarının değerlendirildiği toplantının Karaman ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.

Karaman genelinde 2020 yılında mahalli idarelerin yatımları dahil 241 proje üzerinde çalışıldığının belirtilen toplantıda, projelerin toplam tutarının 4 milyar 289 milyon 394 bin 153 lira olduğu ifade edildi.

2020 yılı harcamasının 658 milyon 150 bin 675 lira olduğunun vurgulandığı toplantıda, projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 69 olarak gerçekleştiği, 115 projenin tamamlandığı, 90 projenin ise devam ettiği kaydedildi.

Fiziki mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından projelerle ilgili sunumların yapılması, kurumlar arası koordinasyonu gerektirecek konuların görüşülmesinin ardından temennilerle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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