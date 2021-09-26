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Yangın havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

AA - Haberler | Güncel

Karabük'te yangın havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yangın havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Sipahiler köyü Belen Mahallesi'nde ikamet eden Nizamettin B, ineğinin sulama kanalına düştüğünü belirterek, Karabük Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık bir metre suyun içerisinde bulunan ineğe halat bağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla havuzda mahsur kalan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi, kurtarma ekibine teşekkür etti.

Yangın havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Yangın havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Yangın havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Yangın havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
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