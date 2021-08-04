Son dakika haberi... Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika haberi... Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberi... Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yanan ormanlık alanda 2017 yılında da yangın meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldüğü ortaya çıktı.

('Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı/İHA)

Son dakika haberi... Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberi... Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberi... Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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