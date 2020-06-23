Karabük'te kesintisiz ulaşım projesi başlıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il merkezinde kesintisiz ulaşım için hazırladıkları projenin başlayacağını duyurdu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il merkezinde kesintisiz ulaşım için hazırladıkları projenin başlayacağını duyurdu.

Vergili, yaptığı açıklamada, ilk etapta Balıklarkayası ve Bulak kavşaklarının proje ihalesine çıkıldığını, ihale sonucunda hazırlanan projelerin Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğünün onayına gönderildiğini söyledi.

Balıklarkayasındaki 520 metre uzunluğundaki projenin 470 metresinin alt geçit, 50 metresinin ise köprüden oluştuğunu, 620 metre uzunluğundaki Bulak kavşağının ise 63 metre köprü ve 557 metre duvardan oluştuğunu aktaran Vergili, şöyle devam etti.

"Üçüncü 5 yıllık hizmet dönemimizin ilk yılı hazırlıklarla geçti. Seçimler öncesinde hemşehrilerimize açıkladığımız projelerimizi birer birer hazırlatarak ihale aşamasına getiriyoruz. Kamuoyumuzun da malumu olduğu üzere bu dönem için açıkladığımız en önemli proje 6 etaptan oluşan kesintisiz ulaşım projemizdi. Balıklarkayası ve Bulak kavşaklarının projelerini hazırlatarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne onaya gönderdik. Hedefimiz, en azından bu yıl bu kavşaklardan birinin yapım ihalesini gerçekleştirerek inşaata start vermek. Şayet yer altındaki hatlardan dolayı problem yaşamazsak projeye Balıklarkayası'ndan başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA