Karabük'te bir apartman 14 gün karantinaya alındı
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Karabük'te bir apartman 14 gün karantinaya alındı

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) vakaları tespit edilen apartman 14 gün karantinaya alındı.

Karabük'te bir apartman 14 gün karantinaya alındı
03.09.2020 07:02 | Son Güncelleme: 03.09.2020 07:06

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) vakaları tespit edilen apartman 14 gün karantinaya alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dostlar Sitesi Karanfil Apartmanı'nda birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayılarının fazla olması nedeniyle apartmanın 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

APARTMANA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN KISITLANDIĞI İFADE EDİLEN AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Apartman sakinlerinden kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın karantina süresince idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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