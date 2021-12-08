Karabük OSB'de boş arazi kalmadı

KARABÜK (İHA) - KARORSAN 1. Genel Kurul Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük Polisevinde gerçekleştirilen toplantıya KARORSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Murat İnan, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, KARORSAN Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yönetim kurulu başkanları, müteşebbis heyet üyeleri ile Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Divan Başkanlığını Mustafa Çelenli ile M. Yunus Çelik'in yaptığı toplantıda Karabük Osb Müteşebbis Heyeti seçimi ile yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Gürel, "Karabük Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak belediye başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve sizlerin destekleri ile organize sanayi bölgesinin özellikle alt yapı eksikliklerini gidermek için büyük gayretler içerisine girildi. Milletvekillerimizle yaptığımız girişimler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ve bürokratların destekleri ile alt yapı ihalesinin yapılmasını sağladık. Bu arada elektrik ihalesini de yaptık. Bu iki iş inşallah kısa süre de bitecek. Atıksu bertaraf tesisinin ihalesini de 2022'de yapmayı planlıyoruz. Bu üç iş tamamlandığında Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak ama sizlerin yatırımları devam ediyor, şu anda birkaç firmamızın çok ciddi yatırımları devam ediyor. Birkaç firmaya yer tahsisi yaptık onlarında bu çalışmalar devam ederken girip hızlı bir şekilde en azından hafriyat işlerini belli bir aşamaya getirmeleri gerekiyor. Bunun içinde görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gürel, KARORSAN'ın bölgenin en güçlü Organize Sanayi Bölgelerinden biri haline geldiğini, doluluk oranında belli bir aşamada olunduğunu belirterek, yatırımı devam eden işletmelerin bulunduğunu ve boş arsanın kalmadığını söyledi.

Devam eden proje aşamasında olan yatırımların olduğunu ve bundan sonraki süreçte Eskipazar'a yoğunluk vereceklerini aktaran Gürel, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ilimize gerçekleştirdiği ziyarette 'Eskipazar Organize Sanayi Bölgesini ihtisas sanayi bölgesi olmaktan çıkarıp karma organize sanayi bölgesi yapmak istiyoruz' dedik, Bakanımız kabul etti ve inşallah yakın bir tarihte karma OSB olarak tüm sektörlere açık bir hale gelecek ve bütün yatırımcılarımızı bekliyoruz" dedi.

"Kamulaştırma çalışmalarında yüzde 90'lara geldik, biraz daha işimiz var ama niyetimiz 2022'de başarabilirsek oranında alt yapı ihalesine çıkmak bununla ilgili de çok yoğun bir çalışmamız var" diyen Gürel, şunları söyledi: "İnşallah o bölgemizde de Karabükümüzün istihdamını artıracak, sanayisini güçlendirecek başka bir yatırımı Karabük'ün gündemine almış olacağız. Özellikle Karabük'te yatırımın ve istihdamın artırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, bunlar Karabük için çok önemli. Demir çelik sektörü ihracat hususunda çok iyi yerlere geldi, sizlere de teşekkür ediyorum. Özellikle ihracat yapan firmalarımız 2021 yılı içerisinde hem ilimizin hem de ülkemizin rekor kırmasına sebep oldu, önümüzde ki süreçte de bu devam edecek. Sizlere bol kazançlı günler diliyorum, bizlere verdiğiniz görevleri inşallah layığı ile yerine getireceğiz."

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini sunması ile sona erdi. - KARABÜK