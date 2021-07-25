Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikametinde ulaşıma izin verilmiyor, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor. Söz konusu güzergahı kullanacak araçlara 31 Temmuz'a kadar özel yük taşıma izin belgesi verilmeyecek.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 3-10. kilometrelerindeki asfalt, İspir-İkizdere yolunun 0-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla anılan kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aliağa-Menemen yolu Çandarlı-Koyundere Otoyol Kavşağı'nın 35. kilometresi, 08.00-18.00 saatlerindeki havai iletim hattı çalışması nedeniyle belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 64-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

?İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde yürütülen derz çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 08:50:28. #1.14#

title