Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikametinde ulaşıma izin verilmiyor, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor. Söz konusu güzergahı kullanacak araçlara 31 Temmuz'a kadar özel yük taşıma izin belgesi verilmeyecek.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 3-10. kilometrelerindeki asfalt, İspir-İkizdere yolunun 0-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla anılan kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aliağa-Menemen yolu Çandarlı-Koyundere Otoyol Kavşağı'nın 35. kilometresi, 08.00-18.00 saatlerindeki havai iletim hattı çalışması nedeniyle belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 64-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

?İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde yürütülen derz çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık