Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 68-69. kilometrelerinde ASKİ altyapı onarım çalışması dolayısıyla Nallıhan-Beypazarı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 21. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 27-32. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım