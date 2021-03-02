Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
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Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

02.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:07

Kilis'te kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Kilis'te kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler arasında bulunan Kilis'te yeni normalleşme sürecine geçildi.

Kentte uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşayan esnaf da güne erken başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.

İşletme sahibi Özgün Gökşen, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay boyunca iş yerinin kapalı olduğunu ve paket servis şeklinde hizmet verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kararların kendilerini mutlu ettiğini belirten Gökşen, "İşletmemiz büyük bir zarar içinde. Bu zararı en az seviyeye indirmek için kurallara uygun bir şekilde çalışacağız. Uzun bir süre kapalı olduğumuz için mekanın temizliği dezenfektanla yapıp sağlıklı bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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