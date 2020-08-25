Kapadokya'nın merkezi belli oldu
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Kapadokya'nın merkezi belli oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kapadokya'nın merkezi belli oldu
25.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:45

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar belde belediyesi, Kapadokya Bölgesinin merkezinin Ortahisar Kasabası olduğuna dair başvuruyu Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında ise 21 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Ortahisar Kasabasının, Kapadokya'nın merkezi olduğu tescillendi. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada, Kapadokya Bölgesinin merkezinin Ortahisar olduğu tescillendi. Kasabamıza hayırlı olsun dedi. Ateş, "Kasabamız Kapadokya'nın tam merkezinde bulunuyor. Zaten adı da buradan geliyor Ortahisar olarak. Biz göreve geldikten sonra yaklaşık bir yıldır bu konuda ki çalışmalarımızı sürdürüyorduk. ve bunu neticelendirdik. Çok şükür Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Kapadokya'nın merkezi Ortahisar 21 Ağustos tarihi itibarıyla tescillendi. Kasabamıza hayırlı olsun" dedi.

"Ortahisar Kapadokya'nın merkezidir"

Son aylarda Kapadokya Bölgesi içerisinde bulunmamasına rağmen bir çok ilçe ve belde kendilerini Kapadokya'nın merkezi olarak söylemlerde bulunmasının ardından böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ortahisar Kapadokya'nın merkezidir dedi. Ateş, "Kapadokya biliyorsunuz çok geniş bir coğrafyaya sahip. ve Kapadokya bölgesi içerisinde bulunan bazı beldeler, ilçeler bu konuda sürekli Kapadokya'nın merkeziyiz şeklinde iddia ve söylemlerde bulunuyorlardı. Biz bu konuda bir gerçeği ortaya çıkardık. Ortahisar'ı Kapadokya'nın merkezi olarak tescilledik. Ortahisar Kapadokya'nın merkezidir" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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