Kapadokya Zelve Ören Yeri'nde Karşılama Merkezi İnşaatı Başladı

Kapadokya Alan Başkanlığınca, bölgenin en çok ziyaretçi alan turizm alanlarından Zelve Ören Yeri'nde karşılama merkezinin yapımına başlandı.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, daha önce kaçak ve derme çatma yapıların bulunduğu bölgedeki çalışmayı yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan İnceciköz, gazetecilere, Zelve'de turistlerin ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje hazırladıklarını söyledi.

İnceciköz, yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak karşılama merkezinin nisan ayında hizmete alınacağını ifade etti.

Başkanlığın, kurulduğu günden beri kaçak yapılarla mücadelenin yanı sıra turizmin geliştirilmesine yönelik yeni yatırımları bölgeye kazandırdığını anlatan İnceciköz, şöyle konuştu:

"Bakanımızın bize göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda proje sürecini bitirdiğimiz ve daha önce kaçak yapıların bulunduğu Zelve Ören Yeri'nde çalışma yapıyoruz. Buradaki kaçak yapıları kaldırdık. Köylü ve esnafımızla görüştük. Karşılıklı anlayış çerçevesinde bu merkez hem alanın dokusuna uygun hem de ihtiyaçları karşılayacak doğrultuda olacak. Çalışma bittiğinde hem kaçak yapıları yıkılan köylülerimiz hem de turistler daha konforlu ve nezih bir ortamda buradaki doğal güzellikleri ziyaret edebilecek."

İnceciköz, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki ihtiyaçların doğru ve doğal dokuya uygun projelerle karşılanabileceğini dile getirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığınca turistik bölgeyi korumak adına aralıksız denetim faaliyetleri yürütüldüğünü vurgulayan İnceciköz, şunları kaydetti:

"Kanunlara aykırı kaçak yapılaşma bölgeye zarar veriyor. Bizim kuruluş misyonlarımızdan birisi de kaçakla mücadele. Ekiplerimiz sık sık saha denetimleri gerçekleştiriyor. Tespitin ardından belirli yasal prosedürler var. Tebliğ, tebellüğ süreçleri tamamlandıktan sonra kaçak yapıları kaldırıyoruz. Ancak o bölgede bir ihtiyaç olduğu da görülüyorsa ki Zelve Ören Yeri'nde de kaçak yapılar vardı. Hem bölgenin görselliğini kirletiyordu hem de dokuya aykırı bir yapıydı. Bu ihtiyacı gördük, burayı hızlıca projelendirdik. Buradaki vatandaşlarımıza bu çalışmaların örnek olmasını sağlıyoruz. Doğru projeler üretilip Başkanlığımıza sunulduğunda, koruma statüsüne de uygunsa proje süreçlerine izin vererek vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermesini sağlayacağız."