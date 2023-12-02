Nevşehir Avanos Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurulan Nevşehir Avanos Kapadokya Organize Sanayi Bölgesinin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda Vali Ali Fidan, OSB'lerin yatırımcılara sağladığı teşvik ve avantajların, ülkenin üretim, istihdam ve ihracatının artmasında önemli role sahip olduğunu belirtti.

Nevşehir Avanos Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi adıyla yeni bir OSB'nin kuruluş aşamasını tamamladıklarını kaydeden Fidan, şöyle konuştu:

"OSB'ler kurulmuş oldukları bölgelerin, il ve ilçelerin ekonomik yönden gelişmesine büyük katkılar sağlarken aynı zamanda sosyal hayatın gelişmesini de olumlu etkilemektedir. Bu yönüyle eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Nevşehir'in sanayi yönüyle de gelişmesi ve ilerlemesi, ilimizin turizm, tarım ve ticaretin yanında çevreye duyarlı olmak şartıyla güçlü bir sanayiye de sahip olabilmesi için yeni OSB'lerin kurulması, mevcutların ise imkanlar ölçüsünde genişlemesi ve büyümesi en öncelikli çalışma konularımız arasında yer almaktadır."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de kurulan OSB'nin Avanos'a katma değer sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise Türkiye genelinde 353 organize sanayi bölgesi olduğunu kaydederek, "Bölgemiz için önemli bir istihdam kaynağı olacak ki toplamda organize sanayi bölgelerinde 2,5 milyona yakın istihdam oluşturuyor." diye konuştu.

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç da OSB'nin Avanos'un ve bölgenin gelişmesine, istihdamına çok önemli katkı sağlayacağına inandığı söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.