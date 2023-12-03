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Özel gereksinimli çocuklar Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde bir araya geldi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar tiyatro izledi, ata bindi, ok gösterisi izledi ve el sanatları yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli çocuklar Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde bir araya geldi. Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nin (KEYDER) organize ettiği etkinlikte çocuklar tiyatro izledi, ata bindi, ok gösterisi izledi, vitray boyama ve keçeden pano yaptılar.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği, düzenlediği bir dizi etkinlikle özel yetenekli çocukları bir araya getirdi. Etkinlikte ilk olarak Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Çocuk Gelişimci Yazar Berna Avşar Bozdoğan'ın yazdığı çocuk oyununu sergiledi. Daha sonra çocuklar tiyatro sanatçıları ve KEYDER gönüllüleriyle birlikte doyasıya eğlenerek pasta kesti. Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü sporcularının geleneksel okçuluk gösterisi yaptığı etkinlik sonrasında çocuklar ata bindi.

KEYDER Genel Koordinatörü Esmanur Uçarsu, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kapadokya bölgesinde yaşayan özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Ama ben bugüne 3 Aralık Dünya Engelsiz Farkındalık Günü demek istiyorum" diyerek sadece bir gün değil, dernek olarak her gün onların yanlarında olduklarını ifade etti.

Uçarsu, "Burada onlar için KEYDER olarak bir takım etkinlikler düzenledik. İlk olarak Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları çocuk tiyatrosu oyunu oynadılar. Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü sporcuları geleneksel okçuluğa dair bilgi vererek, gösteri yaptılar. Vitray ustası gönüllümüz ile cam boyama etkinliği ve endüstri ürünleri tasarımcısı hocamız ile keçe pano yapımı atölyesi gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllüler ile at binme etkinliği ve oyun atölyesi de düzenledik" şeklinde konuştu.

Özel gereksinimli kızı ile birlikte etkinliğe katılan Gülay Güven, "Düzenlenen etkinlikte çocuklar hoşça vakit geçirdi. Atölye çalışmalarına katılan çocuklarımız unutulmayacakları bir gün geçirdi" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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