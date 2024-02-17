Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turu Sis ve Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Güncelleme:

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya'da, sabah saatlerinde etkisini artıran sis ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Bölgedeki uçuşlar, hava şartlarının elverişli olması durumunda gerçekleştirilebiliyor.

Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turu bu gün sis ve rüzgar nedeni ile edildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran ses ve rüzgar nedeniyle yapılamadı. Sıcak Hava Balonlarını taşıyan araçlar gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Slot merkezinin değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından Sıcak Hava Balonları ve balonları izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler tekrar alandan ayrıldı. Yılda yaklaşık 20 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezi tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Balon Pilotu Tolga Eke, "Bölgemizde uçuş için her gün sahaya gelerek hava durumunu ve hava şartlarını kontrol ediyoruz. Bu gün de gün doğumu öncesinde sis ve rüzgar vardı. Bu nedenle bu günkü uçuşlarımız da iptal edildi" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kapadokya Miras Dünya Hava Durumu Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar! Gardaşov diziden ayrılıyor mu? Gardaşov neden yok? Numeroloji nedir? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları 8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 8 Mayıs olanların burcu nedir? 7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 7 Mayıs olanların burcu nedir? 6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 6 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 6 Mayıs hangi burca ait? 5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 5 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 5 Mayıs hangi burca ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title