Nevşehir'de Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Nevşehir'de bu yıl 2.'si düzenlenen Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuarda yeni teknoloji tarım alet ve ekipmanlarının yanı sıra, tarımsal alanda kullanılan birçok ürün de sergileniyor.

Nevşehir'de bu yıl 2.'si düzenlenen Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuarda yeni teknoloji tarım alet ve ekipmanlarının yanı sıra, tarımsal alanda kullanılan birçok ürün de sergileniyor.

2. Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Nevşehir Kapalı Pazar Yeri'ndeki açıldı. Açılış törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, belde belediye başkanları, oda başkanları, ilgili kurum müdürleri ve sektör temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Tarımın ve hayvancılığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem verilmesi gereken, üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken bir konu. Belediye olarak geçen yıl buğday ve hububat ekimi yaptık. Nisan ayında da patates de ekimi de yapacağız. Amacımız üreticilerimize rakip olmak değil amacımız tarıma, üretime dikkat çekmek. Tarımın bir meslek haline gelmesinde öncülük etmek. Çünkü tarımla uğraşan nesil şu anda en küçükleri bizim yaşlarımızda. Bunu daha alt yaşlara indirmek gerekiyor. Tarımı ve hayvancılığı bir meslek haline getirmek gerekiyor. Yine belediyemiz bünyesinde kurduğumuz küçük bir kaz çiftliğiyle devam edecek, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla da bu konuya da dikkat çekeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Dünyada artık yeni normlar konuşuluyor. Bu yeni normların içinde kuraklıklar var, sel baskınları, savaşlar ve göçler var. Bu yeni normalin getirdiği yeni bir düzen var" dedi.

Türkiye'de üretim planlamasını konuşurken 2024 yılı itibarıyla üretim planlamasını yapan nadir ülkelerden biri olunduğunu söyleyen Gizligider, "Kimin, nerede, neyi, nasıl, ekip dikeceğine o toprağın doğal mirası karar verecek. Devlet de bunun düzenini yapacak. Teşvikler, destekler buna göre düzenlenecek. Bu düzenlemeler yapılırken de temele su konacak. Çünkü şu içinde bulunduğumuz Akdeniz havzasındaki bütün ülkeler ile birlikte Türkiye de artık su sorunuyla karşı karşıya. Yaşadığımız mevsim bizi yanıltmasın. Türkiye'de 2023 yılında, bir önceki yıla göre yağış düşme oranı yüzde 5 azaldı. Bu yüzde 5 sizi hiç yanıltmasın. Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinin yaşadığı bölgede yüzde 25 azaldı" ifadelerini kullandı.

"DSİ Nevşehir Şube Müdürlüğü açılıyor"

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizliger, Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda DSİ Nevşehir Şube Müdürlüğünün açılacağını da söyledi. Gizligider, "Nevşehir'de DSİ Nevşehir 124. Şube Müdürlüğü hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Nevşehir turizmle birlikte tarım şehri"

Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı açılışında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan da, Nevşehir'in yüzölçümünün 5,3 milyon dekar olduğunu ve yüzde 65'i olan 3,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyledi. Vali Fidan, "Bununla birlikte yaklaşık 1,7 milyon dekar alanda tahıl, 235 bin dekar alanda sebze, 227 bin dekar alanda baklagil, 186 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 716 bin dekar mera alanında 109 bin 903 büyükbaş, 229 bin 285 küçükbaş hayvan sayısı ile yılda 157 bin 630 ton süt üretimi yapılmaktadır" dedi. Vali Fidan, Nevşehir'in tarih ve doğanın iç içe geçerek, bütünsel bir güzellik sergilendiği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile Türkiye'nin eşsiz turizm cennetlerinden birisi olduğunu belirtti.

Vali Fidan fuarda 26'sı yabancı menşeili, 16 farklı ilden 84 katılımcı olmak üzere toplamda 110 katılımcının yer aldığını da sözlerine ekleyerek, "Fuarın Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz olmak üzere tüm illerimize, aynı zamanda ticari ataşeliklerimiz kanalı ile Nevşehir'in ticaret yaptığı ve yapmak istediği hedef ülkelere duyurusu yapılmıştır ve bu sene 90 bin ziyaretçi gelmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR