Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım

Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım

Ünlü rapçı Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.Eşi Kim Kardashian ile birlikte, Fast Company'nin İnovasyon Festivali'ne katılan West, kendiyle ilgili bilinmeyenleri ve ileride yapmak istediklerini anlattı

09.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:44
Kanye West'in hedefi Beyaz Saray: Başkanlık için yarışacağım

Ünlü rapçı , 'nde (ABD) 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.


Eşi ile birlikte, Fast Company'nin düzenlediği İnovasyon Festivali'ne katılan West, kendiyle ilgili bilinmeyenleri ve ileride yapmak istediklerini anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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