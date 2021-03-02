Kanada'nın Alberta eyaletinde Müslüman-siyahi kadınlar, İslamofobik saldırıya daha çok maruz kalıyor
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Kanada'nın Alberta eyaletinde Müslüman-siyahi kadınlar, İslamofobik saldırıya daha çok maruz kalıyor

02.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:56
Kanada'nın Alberta eyaletinde Müslüman-siyahi kadınlar, İslamofobik saldırıya daha çok maruz kalıyor

Siyahlara karşı ırkçılığın yaşandığı Kanada'nın Alberta eyaletinde, Müslüman-siyahi kadınların daha fazla İslamofobik saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Siyahlara karşı ırkçılığın yaşandığı Kanada'nın Alberta eyaletinde, Müslüman-siyahi kadınların daha fazla İslamofobik saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Direktörü Mustafa Farooq, yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Alberta eyaletinde yaşanan olaylara dikkati çekti.

Anti-siyah ırkçılığın Alberta'da gerçek bir sorun olduğunu vurgulayan Farooq, "Siyahi Müslüman kadınlar ise hemen hemen herkesten daha büyük zorluklarla karşılaşma durumundalar. Çünkü ırkçılık ve cinsiyete dayalı İslamofobi, gerçek sorunlardır." ifadesini kullandı.

Farooq, en son Edmonton'daki Century Park transit istasyonunda bir adamın başörtüsü takan siyahi Müslüman bir kadına yaklaşıp küfrettiğini ve onu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek, yetkililerin kınamalarının da artık yeterli olmadığının altını çizdi.

Alberta hükümetinin bölgedeki ırkçı topluluklara göz yumduğuna işaret eden Farooq, "Pek çok şey hemen yapılabilir ama olmuyor." dedi.

Farooq, Edmonton kentinde son 10 haftada Somali asıllı 5 Müslüman-siyahi kadının İslamofobik saldırıya uğradığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto bahanesiyle Edmonton ve Calgary kentlerinde düzenlenen miting ve yürüyüşlerde kullanılan slogan ve pankartlara değinen Farooq, bunların salgının ırkçılığı nasıl şiddetlendirdiğinin örnekleri olduğunu dile getirdi.

Camide kadınlar için kurs

Öte yandan Edmonton'daki Al-Rashid Camisi, son saldırıların ardından Müslüman kadınlar için nefsi müdafaa derslerinin verildiği kurs açtı.

Kursa katılanlara, günlük hayatta karşılaşabilecekleri muhtemel saldırılara ilişkin neler yapabilecekleri öğretilirken, kanunlara dair de bilgiler veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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