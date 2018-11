İşkenceye Uğrayan Atın Sahibi Konuştu: Eşim Dahil Hiçbir Kadına Aşık Olmadım, Bu Ata Aşığım

Denizli'de bir at çiftliğinde çekilen ve görenlerin kanını donduran ince sopayla ata işkence görüntüsü sonrası at çiftliğinin sahibi açıklama yaptı. Daha önce eşi dahil hiçbir kadına aşık olmadığını ancak bu ata aşık olduğunu belirten çiftlik sahibi, ata vuran çalışanını işten çıkardığını kaydetti.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Kentteki özel bir at çiftliğinde çekildiği iddia edilen ve sadece 7 saniye olmasına rağmen görenlerin kanını donduran görüntülerde Ali G. isimli bir şahıs, eline aldığı ve kamçıyı andıran sopayla ata vuruyor. Hayvana vururken, "Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi bekleyeceksin tamam mı?" demesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Sözde hayvana vurarak eğitmeye çalışan adam, kamçıyı andıran ince sopayla defalarca ata vuruyor. At ise aldığı darbelerle can havliyle şaha kalkmaya çalışıyor ve ardından da kaçıyor. 7 saniyesi bile görenleri dehşete düşüren videonun devamının olup olmadığı ise bilinmiyor.

"PARKTAKİ ÇOCUKLARA ZARAR VERMESİN DİYE AHIRA KOYMAYA ÇALIŞIYORDU"

Yaşananların ardından kırbaçlanan atın bulunduğu çiftliğin sahibi İbrahim Abacı, atın ahırda kapısını açıp kaçtığını ve dışarıda bulunan diğer atları rahatsız ettiğini söyledi. Çalışanının bir süre ahırından çıkan atı, diğer atlardan ayırmaya çalıştığını ancak sert bir yapıya sahip olan atın ahırın yakınında bulunan oyun parkındaki çocukların zarar görmemesi için çaba gösterdiğini aktaran Abacı, atın yapısı gereği böyle durumlarda önünü görmeyip önüne ne geldiyse çarpıp geçtiğini kaydetti. Abacı, çalışanını atı yakalamak için bir yerde kıstırdığını ancak atın hırçınlık yaptığını belirterek, "At o anda çalışana ayak vurmaya çalışıyor. O da 'Sen bana neden itiraz ediyorsun?' diye yerden bulduğu bir şeyle iki kamçı sallıyor ve ahıra sokuyor. Ben bunu ne kendimi ne elemanımı ne de kendimi aklamak için söylemiyorum" dedi.

"ÇALIŞANIMIZIN İŞİNE SON VERDİK"

Olay sonrası atı kırbaçlayan çalışanının işine son verdiğini aktaran Abacı, atla bundan sonra kendisinin ilgileneceğini söyledi. Abacı, çalışanının olaydan önce 35 dakika atın peşinde koştuğunu, atın etrafa zarar vermemesi için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Her atın ayrı bir karakteri vardır. Bu atımız da yakalanmamak için çaba gösterir. Boş kaldığı zaman ya diğer atlara zarar verir ya da çarpar geçer. Daha önce başımıza geldi. Çocuğun birini eziyordu" diye konuştu.

"HİÇBİR KADINA AŞIK OLMADIM, BU ATA AŞIĞIM"

Abacı, daha önce eşi dahil hiçbir kadına aşık olmadığını ancak bu ata aşık olduğunu de sözlerine ekledi.