Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı
Cami genel detay Cami avlusundan detay Cami içinden namaz detayları Tekbir detayı Cami çıkış detayı Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
31.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:55
Cami genel detay
Cami avlusundan detay
Cami içinden namaz detayları
Tekbir detayı
Cami çıkış detayı Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bazı vatandaşlar bayram namazını Abdulhamithan Camisinde kıldı. Sosyal mesafeye uygun olarak saf tutan vatandaşlar, beraberinde getirdikleri seccadelerde külliyede namazlarını eda ettiler.
Kaynak: AA