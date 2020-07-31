Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı Cami genel detay Cami avlusundan detay Cami içinden namaz detayları Tekbir detayı Cami çıkış detayı Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Cami genel detay

Cami avlusundan detay

Cami içinden namaz detayları

Tekbir detayı

Cami çıkış detayı Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bazı vatandaşlar bayram namazını Abdulhamithan Camisinde kıldı. Sosyal mesafeye uygun olarak saf tutan vatandaşlar, beraberinde getirdikleri seccadelerde külliyede namazlarını eda ettiler.

Kaynak: AA