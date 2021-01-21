Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli denetim
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Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli denetim

21.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:34
Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli denetim

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, Çoğulhan-Elbistan kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.

Ağırlaşan kış şartlarında meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla uygulama yapan ekipler, durdurulan sürücüleri, emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada 45 aracın denetlendiği, 54 şahsın sorgulamasının yapıldığı, araması bulunan 1 şahıs yakalandığı öğrenildi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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