Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon site duvarına çarptı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, freni boşalan kamyon, çarptığı site duvarında hasara yol açtı.

Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine ilerleyen A.E. idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 46 ADM 414 plakalı kamyon, yavaşlamak istedi.

Frenin tutmadığını fark eden ve seyreden araçlara çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücü, önce elektrik direğine, ardından bir sitenin duvarına çarparak durdu.

Kazada, kamyon ve site duvarında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman