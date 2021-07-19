Kahramankazan'da Asri Mezarlık'taki kabirler ve şehitlik ziyaret edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlığı ve şehitliği ziyaret etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlığı ve şehitliği ziyaret etti.

Asri Mezarlığa gelerek dua eden, Kur'an-ı Kerim okuyan, kabirlerin bakımını yapanlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.

Gün boyu süren ziyaretler ikindi namazının ardından yoğunluk kazandı. Camilerden otobüslerle mezarlığa gelenler, burada okunan Yasin-i Şerif'i dinledi.

Şehitlik ziyaretine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları ve gaziler ile ilçe protokolü de katıldı.??????? Belediye Başkanı Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş