Kahramankazan'da Asri Mezarlık'taki kabirler ve şehitlik ziyaret edildi
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Kahramankazan'da Asri Mezarlık'taki kabirler ve şehitlik ziyaret edildi

Kahramankazan'da Asri Mezarlık'taki kabirler ve şehitlik ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlığı ve şehitliği ziyaret etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlığı ve şehitliği ziyaret etti.

Asri Mezarlığa gelerek dua eden, Kur'an-ı Kerim okuyan, kabirlerin bakımını yapanlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.

Gün boyu süren ziyaretler ikindi namazının ardından yoğunluk kazandı. Camilerden otobüslerle mezarlığa gelenler, burada okunan Yasin-i Şerif'i dinledi.

Şehitlik ziyaretine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları ve gaziler ile ilçe protokolü de katıldı.??????? Belediye Başkanı Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Kahramankazan'da Asri Mezarlık'taki kabirler ve şehitlik ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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