Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı
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Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı

18.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:22
Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı

KAĞITHANE'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesip yumruk atarak camını kırdı.

KAĞITHANE'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesip yumruk atarak camını kırdı. Cam parçaları nedeniyle halk otobüsü şoförü yüzünden yaralandı. Olayı duyarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası ile otobüs şoförü arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Cendere Caddesi üzerinde giden motosiklet sürücüsüyle halk otobüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü keserek motosikletinden indi. Halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başlayan motosiklet sürücüsü öfkesine yenik düşerek otobüsün camına yumruk atıp kırdı. 

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YÜZÜNDEN YARALANDI

Cam parçaları halk otobüsü şoförünün yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yüzünden yaralanan otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsü tekrar kavga etmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle sürücüler sakinleştirilerek kavga sona erdi. Şikayetçi olduğunu belirten otobüs şoförü durumu polise bildirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün babası olay yerine gelerek halk otobüsü şoförünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşlar bir kez daha araya girerken gerginlik büyümeden sona erdi.

PLAKAYI BANTLA KAPATAN MOTOSİKLETLİ SUÇU OTOBÜS ŞOFÖRÜNE ATTI

Halk otobüsü şoförü, motosikletin 34 DIB 985 olan plakasının bantla 34 DIB 885 olarak değiştirildiğini fark ederek durumu polise aktardı. Motosiklet sürücüsü ise suçu kabul etmeyerek, "Sen mi yaptın ağabey bunu" demesi ise kameraya yansıdı. Öte yandan ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosikletlinin sol elinden engelli olduğu da görüldü.

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA GERGİNLİK SONA ERDİ

Halk otobüsü şoförünün şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Motosiklet sürücüsünün babasının halk otobüsünün zararını karşılayacağını belirtmesi üzerine otobüs şoförü şikayetinden vazgeçti. Tarafların anlaşmasıyla motosiklet sürücüsü ve halk otobüsü şoförü arasında yaşanan problem çözüldü.


Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı
Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı
Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı
Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı
Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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