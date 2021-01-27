Kafeler açılacak mı? Son dakika kafe ve restoranlar açılacak mı?

Koronavirüs hastalığı salgın nedeniyle Dünya'da tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye'de ise sıkı tutulan tedbirler arasında kafe ve restoranların kapatılarak gel - al ve paket servis hizmetinde bulunması vardı. Aylardır kapalı kalan dükkan kafe ve restoran sahipleri 'kafeler açılacak mı? Son dakika kafe ve restoranlar açılacak mı? merak ediyor.

Milyonlarca kişinin yakalandığı korona virüs hastalığının yayılmasının engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere gönderilen bildiride kafe ve restoranların hizmetlerinin kısıtlanmaları vardı. Bu dönemde ekonomik açıdan zarara uğrayan esnaf ve işletmeciler gel - al ve paket servis hizmeti dışında kafe ve restoranların açılmasını istiyor. Cuma namazı ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Kafeler açılacak mı? Son dakika kafe ve restoranlar açılacak mı? sorusuna da yanıt verdi.

KAFELER AÇILACAK MI?

20 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirler kapsamında genelde yayınlandı. Bu genelgeye göre, lokanta, kafe ve restoranlar sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis, ­hafta içi ise lokanta, pastane, kafeterya kafe ve restoranlar hafta içi 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

SON DAKİKA KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Son dönemlerde ülkede aşılamanın başlaması ve kısıtlamalar sayesinde salgının azalma eğilimi göstermesiyle birlikte yeniden 'son dakika kafe ve restoranlar açılacak mı?' sorusu gündeme geldi. Cuma namazı ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız' açıklamasında bulundu. Kabine toplantısı ise yarın, 28 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.