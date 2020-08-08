KAEÜ'de yeni doktora ve yüksek lisans programları açıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ'de yüksek lisans programlarının 38'e, doktora program sayısının da 13'e yükseldiğini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ'de yüksek lisans programlarının 38'e, doktora program sayısının da 13'e yükseldiğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, KAEÜ'nün güçlü, dinamik ve yaptığı başarılı çalışmalar ile model olma hedefinde ilerlediğini, yeni açtığı doktora ve yüksek lisans programlarıyla yükseköğretime katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yeni 3 doktora ile 7 Yüksek Lisans Programı açılarak, öğrenci alımına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından izin verildiğini aktaran Karakaya, üniversitenin yeni akademik uzmanları bilim dünyasına kazandıracağını da ifade etti.

Enstitülerin üniversiteler için çok önemli olduğunu ve alanında uzmanlar yetiştirilmesinin sağlandığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sosyal Bilgiler Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programlarımız onaylandı. Hareket ve Antrenman, Hemşirelik Esasları, Sporda Psikososyal, Biyosistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Tarım Ekonomisi alanlarında Tezli Yüksek Lisans ile Eğitim Yönetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımları YÖK tarafından kabul edildi. Yeni programlarla birlikte üniversitemizde yüksek lisans program sayısı 31'den 38'e, doktora program sayısı 10'dan 13'e yükseldi. "

Kaynak: AA