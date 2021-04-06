Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Çini Kursuna katılan kadınlar pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Çini Kursuna katılan kadınlar pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular. Haftanın 4 günü devam eden kursa katılan kadınlar ham olarak aldıkları malzemeleri dekorladıktan sonra fırınlıyorlar.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitmenliğini Filiz Gürbüz'ün yaptığı kursa 12 kadın katılıyor. Rengarenk tabak ve vazolar hazırlayan kadınlar pandeminin getirdiği olumsuzlardan da etkilenmiyorlar. Kursa, değişik mesleklerden emekli kadınlarda katılıyor. Kursun kendileri için bir fırsat olduğunu anlatan kadınlar, daha çok süs eşyası ürettiklerini söyledi. Kursun haftanın 4 günü devam ettiğin anlatan Eğitmen Filiz Gürbüz, "Kursumuz Salıdan cumaya 4 gün devam ediyor. Pandemi döneminde arkadaşlarımız çok güzel işler yaptılar. Burada ham olarak satın aldığımız ürünleri dekorladıktan sonra sırlayıp fırınlıyoruz. Güzel işler çıkıyor. Genellikle aksesuar olarak kullanılacak eşyalar üretiyoruz. Kursiyerlerimiz çok başarılı" dedi. Emekli Öğretmen Çiçek Erhan Kahreman da," Bir yıldan beri bu kursa geliyorum. Pandemi döneminde bu kurs bize iyi geldi. Olumsuzlardan etkilenmedik. Daha çok süs eşyası yapıyoruz. Halk Eğitimi Merkezinin hijyenik ortamında gönül rahatlığı ile çalıyoruz" dedi. Emekli Program Yapımcısı Zerrin Polat ise, " Çini kursuna geliyorum. Dada çok süs eşyası yapıyorum. Pandemi döneminde kafamız rahatlıyor. Meşgale olsun diye geliyorum. Güzel işler yapıyoruz. Kursta olmaktan mutluyum" dedi. - BALIKESİR

Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler
Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler
Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler
Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler
Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Dilan Çıtak Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınlar pandemiyi fırsata çevirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:01:45. #1.14#
title