Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası: ABD ve İsveç çeyrek finalde

Fransa'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda ABD-İspanya ve İsveç-Kanada maçları oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan maçların ardından rakiplerini eleyen ABD ve İsveç çeyrek finale yükseldi.

Günün ilk maçında bugün İspanya ile karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sahadan 2-1 galip ayrıldı. 7. dakikada Megan Rapinoe'nin penaltıdan attığı golle öne geçen ABD'nin ardından 9. dakikada İspanyol Jenifer Hermoso'nun golüyle eşitlik sağlandı. Berabere biten ilk yarının ardından, Rapinoe'nin penaltıdan attığı ikinci golle ABD, maçın kazananı oldu ve çeyrek finale yükseldi. ABD çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi Fransa ile karşılaşacak. Euronews.com'da Görüntüle