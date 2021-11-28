Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol, ligin 6.haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 89-63 mağlup oldu.
KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, ligin 6.haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 89-63 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bugün deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 26 sayı farkla kaybetti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, İsmail Binbir xx, Haldun Çoban xx
OGM Ormanspor: Hilal Halaç x, Danielle Marie Robinson xx (14), Gökşen Fitik xx (13), Nilay Kartaltepe xx, Sevgi Uzun xxx (20), Meltem Avcı x (4), Teaira Mc Cowan xxx (18), Damla Gezgin xx (11), Nazlı Bircan Gökdemir x (2), Soana Angelina Lucet xx (7)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Toplaoğlu x (3), Sevgi Tonguç xx (5), Brooque Willams xx (8), Egle Sventoraite xxx (26), Helin Boybeyi xx, Destiny Slocum xxx (21), Ece Su Dinçer x
Periyotlar: 1.Periyot: 30-12 (OGM Ormanspor lehine) Devre: 47-34
(OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 66-47 (OGM Ormanspor lehine) - KAYSERİ
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