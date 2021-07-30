Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 81 İl' de Eş Zamanlı olarak Gümüşhacıköy' de de Gerçekleşti.
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 81 İl' de Eş Zamanlı olarak Gümüşhacıköy' de de Gerçekleşti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 81 İl' de Eş Zamanlı olarak Gümüşhacıköy' de de Gerçekleşti.
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Kaymakamımız Yunus Emre Fırat başkanlığında, Belediye Başkan V. Fahrettin Toktay, Merzifon Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Uğur Şerbetçi ve ilgili Kurum Müdürlerinin katılımıyla Şehit Ümit Çoban Kaymakamlık Toplantı Salonunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve...

Kaymakamımız Yunus Emre Fırat başkanlığında, Belediye Başkan V. Fahrettin Toktay, Merzifon Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Uğur Şerbetçi ve ilgili Kurum Müdürlerinin katılımıyla Şehit Ümit Çoban Kaymakamlık Toplantı Salonunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların çalışmaları değerlendirildi.

Kaymakamımız Fırat; aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet olaylarının yaşanmaması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinciyle çalışması gerektiğini söyledi.

Ardından Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısında suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler, İlçemizde meydana gelen ve suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar görüşüldü.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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