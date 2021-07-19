Kaçak avcılar dronla yakalandı

DOĞA Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kaçak avcılara karşı kullandığı dron ile Bursa'da kaçak avlanan 2 kişi, havadan tespit edildi.

DOĞA Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kaçak avcılara karşı kullandığı dron ile Bursa'da kaçak avlanan 2 kişi, havadan tespit edildi. Dron ile uzun süre havadan takip edilerek yakalanan avcılara para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için dron ve fotokapan ile denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde kaçak avcıların tespiti için 30 dron kullanılıyor. Gelen ihbarlar üzerine dağlık alanlarda görevliler tarafından uçurulan dron ile tespit edilen kaçak avcılar, jandarma ve emniyet birimlerinin desteği ile yakalanarak cezai işlem uygulanıyor. Bu yılın ilk 6 ayında fotokapanlarla 122, dron ile 5 olmak üzere toplam 127 kaçak av olayı tespit edildi.

Son olarak Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi dron ile tespit edildi. Dron ile havadan uzun süre takip edilerek yerleri tespit edilen avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Avcılara para cezası uygulandı.

30 DRON İLE TESPİT

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Tuğrul Şahin, DHA'ya dronların kaçak avcılarla mücadeledeki önemini anlattı. Şahin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin av ve yaban hayatının kaynaklarını gelecek nesillere taşımak için personelimizle birlikte gece gündüz koruma faaliyeti yapıyoruz. Teknolojinin bize sunduğu birtakım imkanlardan da faydalanmak istiyoruz. Bunların başında fotokapanlar ve dronlar yer almakta. Fotokapanlar önünden geçen canlı ya da sensöre duyarlı. Önünden yaban hayvanı ve kaçak avcı geçtiği zaman sensörler algılayarak bunları kayıt altına almakta. Personelimiz de çeşitli zamanlarda bunları kontrol ederek kimlerin illegal olarak avcılık yaptığını veya doğada hangi yaban hayvanımızın olduğu verisini tespit etmekte. 30'a yakın da dron var. Dağlık, kırık arazilerde ihbar alınınca hemen arkadaşlarımız dronları kaldırarak kendileri gitmeden bizzat görüntü elde ederek, kaçak avcıları görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla yaban hayatın korunması için dronlardan da ciddi şekilde yararlanmaktayız" dedi.

'DRONLAR GÖZ AÇTIRMIYOR'

Av Yönetimi Daire Başkanı Şahin, özellikle dağlık alanlarda dron ile tespit edilen kaçak avcılara sonrasında ekiplerin ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kaçak avcılar tespit edildikten sonra, kendi personelimiz de o avcılara ulaşmaya çalışıyor. Onların ineceği ya da gideceği bölgelere yönlendiriliyorlar, jandarma ve emniyet birimlerinden de destek alınıyor. Son yıllarda dron sayısını arttırdık. Doğanın korunması ve gelecek nesillere taşınması bizim kurumumuzun önceliği. Devletten, bakanlığımızdan izin almadan kimsenin tabiattan faydalanmasını arzu etmiyoruz. Planlı olarak yapılan faaliyetlerimiz dışında kaçak, illegal faaliyet yapılmak istenirse her türlü imkanımız ile teknolojik imkanlarımızdan da destek alarak, onların bir başka gözün izlediğini belirtmek isteriz. Orada personel olmaması demek, o doğanın, ormanın korunmadığı anlamına gelmiyor. Dron ve fotokapanların kaçak avcıları sürekli izlediğinden kimsenin şüphesi olmasın. Dronlar kaçak avcılara göz açtırmıyor, onlar bizi belki göremiyor; ama biz dron ve fotokapalarla kaçak avcıları her zaman izliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı