Joker - Problem sözleri! Problem rap şarkısı sözleri nedir? Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler!
Joker'in yeni parçası "Problem" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Problem" şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Joker'in yeni parçası Problem sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Problem sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?
JOKER 'PROBLEM' ŞARKI SÖZLERİ
Piyasaya hit gerek, bu da bir fenomenle birlikte ilk demek
O yüzden bu dakikadan itibaren planım; ayağıma dolananları mimlemek
Fero, Demet ve Mero, yeteneksiz velet, ya da MOB köpekleri
100 sene denese de yapamazdı sokakta free bebek
Rol modeli Migos, Will Smith ve Drake olanlara kartım; Slim ve Dre
Konu hiphop, scratch, beat ve spray, elimde mikrofon, Joker dissle fame
Var mı yerimi doldurabilecek kimse, heya
Ceg mi? S**tir et, direkt fake bi Shady
"S***yim Eskişehir'i" deyip, geçmişle ilgili tüm her şeyini, silerken endişeliydi
Çünkü biliyordu Nefer'in sorun edeceğini, değiştiremiyor tabi bu gerçeği
Ve Piyancı'yla takılmayı ediyor tercih
Anıl işini bilir hacım, ticaridir, ama ben iyi rap yaparım, süper değil mi?
Kime sorayım, Ceza'ya mı? Kim sebep hiphopın ölmesine?
Ezhel değilse de Eypio ve Burak King listede
Fuat Ergin tek başına dikilse ne olacak lan? Anlamadınız adamı 20 sene
Ve Sago; Patron'la takılsın kilisede
Benimki bilimsel veriler ve dilim senet
S***yim bu yaptığımın adı primse de
Lil Zey; feyz al, Tweet yaz, bleedat
E nereye kadar tutar bu kopya stiller?
Ve bu boş tehditlerden bezdim cidden
Sütyenin kariyerin gibi destekliyken bana bulaşmak mıa R&B'den devam kızım
Khont arakta lider, 8 Mart'ta "S**tüğe Bak"la gündem
Buna ses çıkartamayan kadın MC'ler var
Atilla Taş kadar protest değiller lan
O yüzden rahatım problem sizden kaynaklı
Ne yapayıma Bana bulaşan diss yer, aynı günün akşamı gündemi kitlerim
Hayranlarımı çekemez o**spu linç etmeye çalışır beni, ama gülerim
Instagram'da ister battle, ister freestyle; a**na k**ayım şaka gibi değil de nea
Dalga geçiyor sanırım benimle sistem, aile düzeni bozuk bir adama hiç şans yok mua
Üzerime geliyor bütün insanlar
Boşver onları kim sallara
Bütün olanlara susmaktansa
Olurum problem, sorun değil
Gözümü kapatıp uykuya dalsam da
Beni bulur problem, problem değil
Joker kapatıyor son perdeyi
Engelleri aşarım, yol vermeyin
Oyun oynamıyorum çok gerçeğim
Rol yapmayı bırakın artık çünkü;
Bütün olanlara susmaktansa
Olurum problem, sorun değil
Gözümü kapatıp uykuya dalsam da
Beni bulur problem, problem değil
Joker kapatıyor son perdeyi
Engelleri aşarım, yol vermeyin
Oyun oynamıyorum çok gerçeğim
Rol yapmayı bırakın artık çünkü;
Hiçbiri benim için problem değil
Küfür ettim ot b**chi, ot içip
Annemin doğum gününden önce çok değişik
Bir psikolojik vaka tabii, şok geçirdim
Odunpazarı'nda yanımda 110 kişi
Dedim; tamam sakin yok birşey
F**k that shit, kompleksli bir troll rapçiyle işim olmaz
Kafanı topla gör gerçeği, belime bi' takılı sarsılmaz 15'lik
Bu a**na k**uğumun oğlunun racon kestiği kima
Ona göstermeliydim; adım Joker p**
Ve konum atana dek yutar seni çoktan şehir
Tadına bak o zaman yumrukların bok böceği
Değilsin El Chapo, değilsin Escobar
En iyisi wack Soprano'dan bi' track kopar
O leş kokan çeteni geri çek sokağımdan
Beni dene gör e**nin a*ını, gez topal
Neyse s**tir et, melodik bi track
Beat ve autotune ile bükülmedi bu bilek
İstiyorlar bitirmek, nafile! Yine şarkı Trend 2'de
Tranquila, nefret edenleri fitil et
Lirikleri dinlemeyip kafa salla ritime
İnme indi hayranlardan bayram eden s**ine
Ben 2Pac ve Biggie ve Eminem ile Wu-Tang'in izinden gidiyorum bu şampiyonlar ligine
Belirgin bir derinlik yok liriklerinde, ne dedikleri belli değil
Mikrofon Kerimcan'ın elinde
Derin bi' temizlik gerek kemik kitlenin emrindeki dinamitler dengesiz, herkesin keyfi yerinde
Benimki hariç! Edin bir daha linç
Hadi gerici rapçi [?], sizlere taciz atışı
Verip veriştir, geviş getirip her işe burnunu sokamadığın için mi gerildin, fahiş?
Savaş kazanamadın ama, bütün çabalarına rağmen
Yalamadık adam bırakmadın hiç, ağla
Güle güle bir daha adımı ağzına alma
Dön evine mal, Twitter'ına veda et
Lirikalitem hakkında kelime yapma
Ati242 veledi Tweet atma
Marifetin varsa telefonu bırak ve al eline kalemi
Sikeyim bahaneleri ve kiralık kariyeri, köpeğine kemik al 9. cariyemin
Kafanıza göre ama, Sagopa'yla takılıp Fuat okulundan diploma isteyen enayilerin
Derdi para, hangi taraf ağır basıyorsa o tarafa dönüyor muhalif adam
Ve peşindekiler de diyor hani hani bana
Geçirin panik atak, şerefe hadi aga
Bir dakikaa Hani haramdı rakı?
Bana farketmez my name is Ali Baba
Bütün olanlara susmaktansa
Olurum problem, sorun değil
Gözümü kapatıp uykuya dalsam da
Beni bulur problem, problem değil
Joker kapatıyor son perdeyi
Engelleri aşarım, yol vermeyin
Oyun oynamıyorum çok gerçeğim
Rol yapmayı bırakın artık çünkü;
Bütün olanlara susmaktansa
Olurum problem, sorun değil
Gözümü kapatıp uykuya dalsam da
Beni bulur problem, problem değil
Joker kapatıyor son perdeyi
Engelleri aşarım, yol vermeyin
Oyun oynamıyorum çok gerçeğim
Rol yapmayı bırakın artık çünkü;
Hiçbiri benim için problem değil
JOKER 'PROBLEM' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!
Joker'in yeni şarkısı "Problem" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 16 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 3 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
JOKER KİMDİR?
Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.