Joker - Problem sözleri! Problem rap şarkısı sözleri nedir? Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Joker'in yeni parçası Problem sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Problem sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?

JOKER 'PROBLEM' ŞARKI SÖZLERİ

Piyasaya hit gerek, bu da bir fenomenle birlikte ilk demek

O yüzden bu dakikadan itibaren planım; ayağıma dolananları mimlemek

Fero, Demet ve Mero, yeteneksiz velet, ya da MOB köpekleri

100 sene denese de yapamazdı sokakta free bebek

Rol modeli Migos, Will Smith ve Drake olanlara kartım; Slim ve Dre

Konu hiphop, scratch, beat ve spray, elimde mikrofon, Joker dissle fame

Var mı yerimi doldurabilecek kimse, heya

Ceg mi? S**tir et, direkt fake bi Shady

"S***yim Eskişehir'i" deyip, geçmişle ilgili tüm her şeyini, silerken endişeliydi

Çünkü biliyordu Nefer'in sorun edeceğini, değiştiremiyor tabi bu gerçeği

Ve Piyancı'yla takılmayı ediyor tercih

Anıl işini bilir hacım, ticaridir, ama ben iyi rap yaparım, süper değil mi?

Kime sorayım, Ceza'ya mı? Kim sebep hiphopın ölmesine?

Ezhel değilse de Eypio ve Burak King listede

Fuat Ergin tek başına dikilse ne olacak lan? Anlamadınız adamı 20 sene

Ve Sago; Patron'la takılsın kilisede

Benimki bilimsel veriler ve dilim senet

S***yim bu yaptığımın adı primse de

Lil Zey; feyz al, Tweet yaz, bleedat

E nereye kadar tutar bu kopya stiller?

Ve bu boş tehditlerden bezdim cidden

Sütyenin kariyerin gibi destekliyken bana bulaşmak mıa R&B'den devam kızım

Khont arakta lider, 8 Mart'ta "S**tüğe Bak"la gündem

Buna ses çıkartamayan kadın MC'ler var

Atilla Taş kadar protest değiller lan

O yüzden rahatım problem sizden kaynaklı

Ne yapayıma Bana bulaşan diss yer, aynı günün akşamı gündemi kitlerim

Hayranlarımı çekemez o**spu linç etmeye çalışır beni, ama gülerim

Instagram'da ister battle, ister freestyle; a**na k**ayım şaka gibi değil de nea

Dalga geçiyor sanırım benimle sistem, aile düzeni bozuk bir adama hiç şans yok mua

Üzerime geliyor bütün insanlar

Boşver onları kim sallara

Bütün olanlara susmaktansa

Olurum problem, sorun değil

Gözümü kapatıp uykuya dalsam da

Beni bulur problem, problem değil

Joker kapatıyor son perdeyi

Engelleri aşarım, yol vermeyin

Oyun oynamıyorum çok gerçeğim

Rol yapmayı bırakın artık çünkü;

Bütün olanlara susmaktansa

Olurum problem, sorun değil

Gözümü kapatıp uykuya dalsam da

Beni bulur problem, problem değil

Joker kapatıyor son perdeyi

Engelleri aşarım, yol vermeyin

Oyun oynamıyorum çok gerçeğim

Rol yapmayı bırakın artık çünkü;

Hiçbiri benim için problem değil

Küfür ettim ot b**chi, ot içip

Annemin doğum gününden önce çok değişik

Bir psikolojik vaka tabii, şok geçirdim

Odunpazarı'nda yanımda 110 kişi

Dedim; tamam sakin yok birşey

F**k that shit, kompleksli bir troll rapçiyle işim olmaz

Kafanı topla gör gerçeği, belime bi' takılı sarsılmaz 15'lik

Bu a**na k**uğumun oğlunun racon kestiği kima

Ona göstermeliydim; adım Joker p**

Ve konum atana dek yutar seni çoktan şehir

Tadına bak o zaman yumrukların bok böceği

Değilsin El Chapo, değilsin Escobar

En iyisi wack Soprano'dan bi' track kopar

O leş kokan çeteni geri çek sokağımdan

Beni dene gör e**nin a*ını, gez topal

Neyse s**tir et, melodik bi track

Beat ve autotune ile bükülmedi bu bilek

İstiyorlar bitirmek, nafile! Yine şarkı Trend 2'de

Tranquila, nefret edenleri fitil et

Lirikleri dinlemeyip kafa salla ritime

İnme indi hayranlardan bayram eden s**ine

Ben 2Pac ve Biggie ve Eminem ile Wu-Tang'in izinden gidiyorum bu şampiyonlar ligine

Belirgin bir derinlik yok liriklerinde, ne dedikleri belli değil

Mikrofon Kerimcan'ın elinde

Derin bi' temizlik gerek kemik kitlenin emrindeki dinamitler dengesiz, herkesin keyfi yerinde

Benimki hariç! Edin bir daha linç

Hadi gerici rapçi [?], sizlere taciz atışı

Verip veriştir, geviş getirip her işe burnunu sokamadığın için mi gerildin, fahiş?

Savaş kazanamadın ama, bütün çabalarına rağmen

Yalamadık adam bırakmadın hiç, ağla

Güle güle bir daha adımı ağzına alma

Dön evine mal, Twitter'ına veda et

Lirikalitem hakkında kelime yapma

Ati242 veledi Tweet atma

Marifetin varsa telefonu bırak ve al eline kalemi

Sikeyim bahaneleri ve kiralık kariyeri, köpeğine kemik al 9. cariyemin

Kafanıza göre ama, Sagopa'yla takılıp Fuat okulundan diploma isteyen enayilerin

Derdi para, hangi taraf ağır basıyorsa o tarafa dönüyor muhalif adam

Ve peşindekiler de diyor hani hani bana

Geçirin panik atak, şerefe hadi aga

Bir dakikaa Hani haramdı rakı?

Bana farketmez my name is Ali Baba

Bütün olanlara susmaktansa

Olurum problem, sorun değil

Gözümü kapatıp uykuya dalsam da

Beni bulur problem, problem değil

Joker kapatıyor son perdeyi

Engelleri aşarım, yol vermeyin

Oyun oynamıyorum çok gerçeğim

Rol yapmayı bırakın artık çünkü;

Bütün olanlara susmaktansa

Olurum problem, sorun değil

Gözümü kapatıp uykuya dalsam da

Beni bulur problem, problem değil

Joker kapatıyor son perdeyi

Engelleri aşarım, yol vermeyin

Oyun oynamıyorum çok gerçeğim

Rol yapmayı bırakın artık çünkü;

Hiçbiri benim için problem değil

JOKER 'PROBLEM' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Joker'in yeni şarkısı "Problem" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 16 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 3 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.