Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 933'e yükseldi
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Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 933'e yükseldi

Japon yetkililerden bildirilen korona virüsü kaynaklı yeni vakalarla birlikte ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı 933'e yükseldi.

28.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:02
Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 933'e yükseldi

yetkililerden bildirilen korona virüsü kaynaklı yeni vakalarla birlikte ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı 933'e yükseldi.


Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde paniğe neden olan korona virüsü 'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre, bugün itibariyle Hokkaido, Shizuoka ve Kanagawa eyaletlerinde teyit edilen yeni vakalarla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 933'e yükseldi. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 705 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.


Bilanço ağırlaşıyor


Bugün Japonya'da Korona Virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkede virüs kaynaklı ölüm vakaları 9'a yükselmişti. 9 ölüm vakasının 4'ünü daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu bildirilmişti.


Panik büyüyor


Öte yandan Japonya'da kamu otoritelerinin virüsün yayılmasını önleme çabalarında bugün bir ilk yaşanmış, Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki bölgede artış gösteren Korona Virüsü vakaları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklayarak vatandaşlara hafta sonunu evlerinde geçirme çağrısı yapmıştı. Ülke genelinde müsabakaları dahil kitlesel katılımla gerçekleşecek birçok etkinlik iptal edilmiş, birçok tema parkı da 2 hafta süreyle hizmete ara verdiğini duyurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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