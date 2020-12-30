(TOKYO)- Japonya 5.1 Şiddetinde Depremle Sarsıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

(TOKYO)- Japonya 5.1 Şiddetinde Depremle Sarsıldı

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:39

- Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı Japonya'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

- Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı

TOKYO - Japonya'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya 5.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, merkez üssü ülkenin İbaraki eyaleti olan deprem yerel saatle sabah 09.35'te kaydedildi. 60 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, komşu eyaletler Fukushima, Chiba, Tochigi ve Saitama'da hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntının ardından tsunami riskinin de oluşmadığı bildirildi.

(TOKYO)- Japonya 5.1 Şiddetinde Depremle Sarsıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Güven Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Erkek Sakarya Kocaeli Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (TOKYO)- Japonya 5.1 Şiddetinde Depremle Sarsıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:42:21. #1.15#
title