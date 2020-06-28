Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabalı Mahallesi'nde ortak çalışma sonucu K.G. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 117 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekim yaptıkları tespit edilen arazide 563 kök dişi Hint keneviri, 10.15 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 2 adet çapa ve sulama malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA