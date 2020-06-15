Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı dolayısıyla, Vali Erdoğan Bektaş'a ziyaret gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı dolayısıyla, Vali Erdoğan Bektaş'a ziyaret gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve beraberindekilerin ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Bektaş'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Yurt genelinde ve ilimizde emniyet ve asayişin sağlanmasında, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde fedakarca görev yapan jandarma teşkilatımızın bu anlamlı günlerini kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA