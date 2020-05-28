İzmit'te cami avluları cuma namazı için hazırlandı İzmit Belediyesi tarafından yarın kılınacak Cuma namazı için cami avlularında yapılan çalışmalar tamamlandı.

İzmit Belediyesi tarafından yarın kılınacak Cuma namazı için cami avlularında yapılan çalışmalar tamamlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler 29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla birlikte tekrardan açılacak. Bu doğrultuda ilk etapta büyük bir titizlikle camileri dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getiren İzmit Belediyesi, avlusunda namaz kılınacak camiler içinde çalışma gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi ekipleri uzayan otlar için tırpan ve temizlik çalışmalarıyla cami avlularını sağlıklı bir şekilde namaz kılmaya uygun hale getirdi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazının kılınacağı camiler ve alanlarda İzmit Belediyesi tüm birimleriyle hazır bulunacak. Cuma namazı öncesinde başta başkan yardımcıları ve meclis üyeleri olmak üzere belediye ekipleri namaz için gelen cemaate maske, seccade ve tespih dağıtacak. Böylelikle kendi seccadesini ve tespihini getirmeyi unutan vatandaşlar, İzmit Belediyesi tarafından yapılan dağıtımla ibadetlerini gerçekleştirebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA