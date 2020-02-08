İzmir yaşlı çift yangında öldü
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İzmir yaşlı çift yangında öldü

Yaşlı çift yangında öldüİZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında öldü.

08.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:30
İzmir yaşlı çift yangında öldü

Yaşlı çift yangında öldü

İZMİR'in ilçesinde yaşayan (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında öldü.

Kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 08.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evi kontrol eden itfaiye ekipleri, yangından kaçamayan çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Evde yapılan incelme sonrası ölen çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: İzmir yaşlı çift yangında öldü
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