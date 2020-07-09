İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "iletişim hattı" hizmeti İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, taksilerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla WhatsApp iletişim hattı hizmete aldığı bildirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, taksilerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla WhatsApp iletişim hattı hizmete aldığı bildirildi.

Oda Başkanı Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamada taksi kullananların sesine kulak verip hizmet kalitelerini yukarıya taşıyarak hem memnuniyeti artırdıklarını hem de şikayetlerin azalmasını sağladıklarını kaydetti.

Örnek çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Anık, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte taksi hizmeti alanların en büyük sıkıntısı karşılarında kurumsal bir muhatap bulamamalarıydı. Bu sorunu derhal ortadan kaldırdık. Özel ekip görevlendirdik, 'Bir telefon kadar yakınınızdayız' çağrısında bulunduk. Telefon santralinin yanı sıra WhatsApp, Entaksi İzmir, sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden de mesaj alıyoruz. Gelen her çağrıya titizlikle yaklaşıyor, sorun nerede ve ne ise müdahalede bulunuyoruz. Mesleğimize gölge düşürenleri ayıklıyor, İzmirli taksicilerin hizmet çıtasını daha da yukarıya taşıyoruz. Bu mücadelemizde görüşleriyle bize yol gösterenlere en içten teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, taksi çağırma uygulaması Entaksi İzmir, www.izsofoda.org.tr adresli internet sitesi, telefon, sosyal medyanın yanı sıra odanın santral numarası (0232) 255 12 15'e tanımlı WhatsApp iletişim hattına da vatandaşların şikayetlerini iletebileceği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA