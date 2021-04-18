İzmir'in gururları madalya peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'in gururları madalya peşinde

İzmir'in gururları madalya peşinde
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

ARTİSTİK cimnastikte son yıllarda kazandıkları başarılarla hem İzmir'in hem Türkiye'nin gururu olup, ülkemizin adından bu branşta ilk kez uluslararası alanda söz ettiren İzmirli sporcular, 2021 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yine madalya arayacak.

İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

ARTİSTİK cimnastikte son yıllarda kazandıkları başarılarla hem İzmir'in hem Türkiye'nin gururu olup, ülkemizin adından bu branşta ilk kez uluslararası alanda söz ettiren İzmirli sporcular, 2021 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yine madalya arayacak.

İsviçre'nin Basel kentinde 21-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil edecek 10 sporcudan 6'sı İzmirli jimnastikçi olacak. Erkeklerde cimnastikte ülkemize tarihi ilkleri getiren İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan'ın yanı sıra yine İzmirli sporcu Adem Asil, ay-yıldızlı kafilede madalya arayacak. Kadınlarda yine ilkleri başaran Göksu Üçtaş Şanlı ile Nazlı Savranbaşı madalya için sahne alacak. Organizasyon, Tokyo Olimpiyatları öncesi de millilerimize en ciddi sınav olacak.

Artistik cimnastikte Almanya'daki 2019 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Mersin'de geçen aralık ayı içinde ev sahipliği yaptığımız 2020 Avrupa Şampiyonası'nda halkada yine altın kazanarak Avrupa'da da bir ilki başardı. İbrahim, İsviçre'de hem Dünya hem Avrupa şampiyonu ünvanıyla şampiyonluğunu korumaya çalışacak. 2016 Rio Olimpiyatları'na katılıp Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek cimnastikçi olan Ferhat Arıcan, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda paralelde altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanarak ülkemize çifte gurur yaşattı. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, 2018 yılında İskoçya'da gümüş madalya, Ferhat Arıcan 2019 Polonya'da paralel barda bronz madalya da kazanırken, Ahmet Önder, 2019'da paralel barda ilk Dünya ikincimiz oldu.İLKLERİN KADINLARI SAHNEDETürk spor tarihinde olimpiyatlara giden ilk kadın cimnastikçi olma gururunu yaşayan 5 yaşında bir kız annesi Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin'deki 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Göksu, Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde boynuna taktığı gümüş madalyayla kadınlarda yine tarihi bir ilki başarıp Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Nazlı Savranbaşı ise 2019 Dünya Şampiyonası'nda henüz 15 yaşını doldurmadan genel tasnifte olimpiyat barajını geçerek olimpiyat kotası alan en genç Türk sporcu olarak tarihe adını yazdırdı. Erkek milli takımımızın antrenörlüğünü de yine İzmirli çalıştırıcı Yılmaz Göktekin yapacak.

 


İzmir'in gururları madalya peşinde
İzmir'in gururları madalya peşinde
İzmir'in gururları madalya peşinde
İzmir'in gururları madalya peşinde
İzmir'in gururları madalya peşinde
İzmir'in gururları madalya peşinde
İzmir'in gururları madalya peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'in gururları madalya peşinde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 13:16:02. #1.15#

title