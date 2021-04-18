İzmir'in gururları madalya peşinde

ARTİSTİK cimnastikte son yıllarda kazandıkları başarılarla hem İzmir'in hem Türkiye'nin gururu olup, ülkemizin adından bu branşta ilk kez uluslararası alanda söz ettiren İzmirli sporcular, 2021 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yine madalya arayacak.

ARTİSTİK cimnastikte son yıllarda kazandıkları başarılarla hem İzmir'in hem Türkiye'nin gururu olup, ülkemizin adından bu branşta ilk kez uluslararası alanda söz ettiren İzmirli sporcular, 2021 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yine madalya arayacak.

İsviçre'nin Basel kentinde 21-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil edecek 10 sporcudan 6'sı İzmirli jimnastikçi olacak. Erkeklerde cimnastikte ülkemize tarihi ilkleri getiren İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan'ın yanı sıra yine İzmirli sporcu Adem Asil, ay-yıldızlı kafilede madalya arayacak. Kadınlarda yine ilkleri başaran Göksu Üçtaş Şanlı ile Nazlı Savranbaşı madalya için sahne alacak. Organizasyon, Tokyo Olimpiyatları öncesi de millilerimize en ciddi sınav olacak.

Artistik cimnastikte Almanya'daki 2019 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Mersin'de geçen aralık ayı içinde ev sahipliği yaptığımız 2020 Avrupa Şampiyonası'nda halkada yine altın kazanarak Avrupa'da da bir ilki başardı. İbrahim, İsviçre'de hem Dünya hem Avrupa şampiyonu ünvanıyla şampiyonluğunu korumaya çalışacak. 2016 Rio Olimpiyatları'na katılıp Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek cimnastikçi olan Ferhat Arıcan, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda paralelde altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanarak ülkemize çifte gurur yaşattı. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, 2018 yılında İskoçya'da gümüş madalya, Ferhat Arıcan 2019 Polonya'da paralel barda bronz madalya da kazanırken, Ahmet Önder, 2019'da paralel barda ilk Dünya ikincimiz oldu.İLKLERİN KADINLARI SAHNEDETürk spor tarihinde olimpiyatlara giden ilk kadın cimnastikçi olma gururunu yaşayan 5 yaşında bir kız annesi Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin'deki 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Göksu, Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde boynuna taktığı gümüş madalyayla kadınlarda yine tarihi bir ilki başarıp Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Nazlı Savranbaşı ise 2019 Dünya Şampiyonası'nda henüz 15 yaşını doldurmadan genel tasnifte olimpiyat barajını geçerek olimpiyat kotası alan en genç Türk sporcu olarak tarihe adını yazdırdı. Erkek milli takımımızın antrenörlüğünü de yine İzmirli çalıştırıcı Yılmaz Göktekin yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ