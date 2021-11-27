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İzmir'de trans birey cinayeti

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İzmir'de trans birey cinayeti

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen A.Y. (22), tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen A.Y. (22), tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Basmane Gar önünde meydana geldi. Trans birey olduğu iddia edilen A.Y. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, A.Y.'yi göğsünden bıçakladı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan A.Y. yolun karşısına geçerek lokantadaki vatandaşlardan yardım istedi. A.Y. bu sırada kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İzmir'de trans birey cinayeti

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Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

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