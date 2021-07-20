İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı

İZMİR'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

İZMİR'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

İzmir'de vatandaşlar, normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamasız ilk Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'nde, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın önemi ve paylaşma konusunda bilgilendirme yapıldı. Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar tokalaşmadan birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay