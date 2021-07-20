İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı

İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

İZMİR'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

İzmir'de vatandaşlar, normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamasız ilk Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'nde, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın önemi ve paylaşma konusunda bilgilendirme yapıldı. Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar tokalaşmadan birbirleriyle bayramlaştı.


İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.07.2021 07:46:48. #1.13#

title