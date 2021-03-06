İzmir'de sokakta erkek cesedi bulundu
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İzmir'de sokakta erkek cesedi bulundu

06.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:56
İzmir'de sokakta erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde 45 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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