İzmir'de iş yerinden telefon çalan karı koca tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinden telefon çaldığı belirlenen karı koca tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinden telefon çaldığı belirlenen karı koca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden telefon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin D.T (25) ve kocası İ.T. (24) olduğunu belirledi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İ.T. ile D.T'nin alışveriş yapıyor görünümü vererek tezgahta bulunan cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel